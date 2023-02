Hogwarts Legacy: quanto è grande la mappa? Un'immagine mostra ogni luogo esplorabile

Aspettando l'uscita di Hogwarts Legacy, è possibile già scoprire tutti i dettagli riguardanti le dimensioni della mappa grazie ai content creator e ai giornalisti che hanno potuto giocarci in anteprima.

Un noto portale estero ha infatti caricato sulle sue pagine l'immagine che ritrae per intero la mappa di Hogwarts Legacy, affiancando tale contenuto multimediale ad alcune interessanti informazioni relative all'estensione del mondo di gioco. Stando a quanto dichiarato dal sito, la superficie della mappa è di circa 7,65 chilometri quadrati ai quali si aggiungono le porzioni 'nascoste' come i dungeon, che contribuiscono ad aumentare tale cifra. Per muoversi da un capo all'altro della mappa, che si sviluppa in verticale, occorrono circa sei minuti a bordo di una scopa volante o di una cavalcatura.

Ecco di seguito l'elenco con tutte le aree presenti nella mappa di Hogwarts Legacy:

North Ford Bog

Forbidden Forest

Hogsmeade Valley

North Hogwarts Region

South Hogwarts Region

Hogwarts Valley

Feldcroft Region

South Sea Bog

Coastal Cavern

Poidsear Coast

Marunweem Lake

Cragcroftshire

Manor Cape

Clagmar Coast

In attesa che i giocatori possano recarsi in tutti questi magici luoghi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione in corso di Hogwarts Legacy. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo anche di seguire gli step della nostra guida su come sbloccare una maschera e una skin gratis in Hogwarts Legacy.