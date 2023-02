Hogwarts Legacy è il miglior lancio di sempre per un gioco di Harry Potter in Inghilterra

Hogwarts Legacy ha registrato una partenza super al box office britannico nella settimana di lancio, guadagnando subito la prima posizione della classifica britannica e registrando il miglior lancio di sempre in UK per un videogioco di Harry Potter.

Hogwarts Legacy ha venduto il 64% in più rispetto a Harry Potter E La Pietra Filosofale per PS1, uscito nel 2001, ad oggi il gioco di Harry Potter di maggior successo in Gran Bretagna grazie al traino del film.

Rispetto a Elden Ring, uscito a febbraio 2022, Hogwarts Legacy ha registrato vendite più alte dell'80% nella settimana di lancio, l'82% delle copie totali sono state vendute su PS5 e le rimanenti su Xbox Series X/S. God of War Ragnarok occupa invece la posizione numero 2 con vendite in crescita del 10% grazie al successo dei bundle PS5.

Hogwarts Legacy God of War Ragnarok FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Modern Warfare 2 Dead Space Nintendo Switch Sports Minecraft Nintendo Switch Edition New Super Mario Bros U Deluxe

FIFA 23 scivola al terzo posto mentre Mario Kart 8 Deluxe mantiene la quarta posizione. Da segnalare Animal Crossing New Horizons al quinto posto con un aumento delle vendite pari al 40%, aumentano anche le vendite di altri giochi Nintendo come New Super Mario Bros U Deluxe e Mario Strikers Battle League Football, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Tennis Aces e Luigi's Mansion 3.

Dead Space passa dalla posizione 3 alla 7 dopo un calo delle vendite dl 52% mentre Spongebob Squarepants The Cosmic Shake esce al decimo posto della Top 10 e occupa ora la posizione numero 34.