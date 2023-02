Hogwarts Legacy: quali sono i migliori incantesimi da usare in battaglia?

Dopo avervi proposto lo speciale su come diventare dei novelli Voldemort in Hogwarts Legacy, torniamo a parlare della produzione Avalanche Software con un approfondimento dedicato ai migliori incantesimi da utilizzare in battaglia o, in generale, in qualsiasi situazione di pericolo.

Hogwarts Legacy offre una ricchissima pletora di magie da utilizzare. Nello specifico, sono ben 31 i poteri che è possibile imparare nel proprio percorso da aspiranti maghetti nella scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo. Con un ventaglio così vasto di possibilità, può essere difficile scegliere in maniera efficace le opzioni da utilizzare per il proprio arsenale magico.

Di seguito vi proponiamo quindi gli incantesimi con la più alta percentuale di danno sull'avversario e i migliori da utilizzare contro folti gruppi di nemici, in modo da fornirvi quante più opzioni possibile in combattimento:

Arresto Momentum

Questo incantesimo è perfetto per i maghetti più dediti alle strategie. Il suo effetto consiste infatti nel rallentare oggetti e nemici circostanti, permettendovi di pensare la prossima mossa con tutta la calma possibile.

Bombarda

Bombarda è sicuramente una delle magie preferite da chi ama la distruzione. Bombarda produce pesanti danni da impatto, creando poi una forte esplosione che coinvolge oggetti e nemici circostanti. Una vera bomba.

Confringo

Confringo produce una scarica fulminea con pesanti danni da impatto, creando pesanti contraccolpi nei nemici già colpiti da incanti basati sul fuoco.

Crucio

Con Crucio ci addentriamo negli oscuri meandri delle maledizioni senza perdono. Questa maledizione fa sì che l'avversario si contorca per il dolore, ricevendo danni nel tempo. Crucio infligge inoltre lo status 'maledizione', che produce dei danni bonus al nemico preso di mira dal giocatore.

Descendo

Descendo non è un incantesimo da danno diretto. Il suo effetto consiste infatti nel far lievitare oggetti e nemici presenti nella propria area, per poi farli precipitare violentemente a terra; i danni da impatto prodotti dall'urto sono tuttavia considerevoli.

Expelliarmus

Una delle magie più famosi del franchise dedicato a Harry Potter. Disarma l'avversario e produce una moderata quantità di danni da impatto.

Glacius

Glacius rientra di diritto tra i poteri perfetti per questo periodo dell'anno così freddo. Nello specifico congela instantaneamente l'avversario rendendolo una facile preda per i vostri prossimi attacchi, che produrranno una dose extra di danno rispetto al normale.

Imperio

Imperio è un'altra delle tre maledizioni senza perdono. Costringe i nemici a combattere al vostro fianco temporaneamente, infliggendo inoltre lo status 'maledizione'.

Incendio

Incendio è un incantesimo a corto raggio che colpisce i nemici circostanti, producendo un'alta percentuale di danno all'impatto e infliggendo danni da fuoco nel tempo.

Wingardium Leviosa

Wingardium Leviòsa - non Leviosà, per la cronaca - vi permette di far levitare l'avversario e gli oggetti circostanti. Può essere utilizzato anche per risolvere alcuni dei puzzle ambientali presenti nel gioco.



In chiusura, qualora aveste bisogno di altri consigli legati alle fasi di combattimento del gioco, potrebbe interessarvi il nostro speciale su come curarsi in Hogwarts Legacy.