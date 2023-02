Hogwarts Legacy: i migliori trucchi per potenziare l'equipaggiamento

Durante l'avventura nel mondo magico di Hogwarts Legacy, avrete l'opportunità di equipaggiare il vostro personaggio con una vasta selezione di oggetti di diverse qualità e rarità, i quali diventeranno via via disponibili con l'aumentare del vostro livello, migliorando di conseguenza le vostre statistiche e abilità.

Oltre all'ottenimento di oggetti sempre migliori, il gioco permette di effettuare l'upgrade dei pezzi di equipaggiamento che sono già in vostro possesso: per farlo aveste bisogno di utilizzare il Telaio Incantato presente all'interno della vostra Stanza delle Necessità personale. Il Telaio può essere sbloccato completando una missione chiamata L'elfo, il Sacco e il Telaio, e permette di potenziare gli oggetti di equipaggiamento in diversi modi: sarà infatti possibile aumentare le capacità offensive e difensive dell'oggetto in questione, oltre a poterci aggiungere un'abilità secondaria e un Tratto speciale.

Proprio i Tratti risultano essere tra i potenziamenti più utili, poiché permettono di aumentare i danni inflitti a determinate tipologie di nemici oppure utilizzando specifici incantesimi e strumenti. Questo vi permetterà di costruire build sempre nuove in Hogwarts Legacy e diverse l’una dall’altra, utili per affrontare situazioni di gioco differenti durante l’avventura oppure semplicemente per sperimentare nuovi stili di combattimento - se volete saperne di più sull’argomento, vi rimandiamo alla nostra guida alle migliori build di Hogwarts Legacy.

Per sbloccare nuovi Tratti per il vostro equipaggiamento non dovrete fare altro che completare le missioni del gioco, mentre per portare a termine i miglioramenti desiderati avrete bisogno di raccogliere ingredienti e risorse, da spendere poi al Telaio della Stanza delle Necessità di Hogwarts Legacy.

