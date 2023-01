Hogwarts Legacy, migrazioni in corso: i fan lasciano Resetera per NeoGAF

Da alcuni giorni, i gestori del noto forum hanno preso la decisione di bloccare ogni discussione su Hogwarts Legacy su Resetera, come segno di protesta nei confronti delle sempre più controverse posizioni di J.K. Rowling.

Tale presa di posizione, che impedisce alla community di dibattere di qualsiasi aspetto della produzione Avalanche, ha generato un "flusso migratorio" nell'utenza in attesa del debutto dell'Action RPG. In particolare, moltissimi frequentatori abituali di Resetera hanno deciso di lasciare il forum, per dirigersi invece sui lidi di NeoGAF. Il portale, infatti, non ha adottato alcun tipo di limitazione in merito alla presenza di Hogwarts Legacy sulle proprie pagine. Nel giro di pochi giorni, NeoGAF ha dato il benvenuto a una vera e propria ondata di nuovi utenti.

Nel frattempo, ricordiamo ai videogiocatori che è finalmente attivo il preload di Hogwarts Legacy, con gli appassionati del Wizarding World che possono dunque già avviare il download del titolo. Al debutto del gioco, che peraltro vede un coinvolgimento minimo di J.K. Rowling nel processo creativo, manca ormai davvero pochissimo. La data di lancio di Hogwarts Legacy è infatti fissata per il prossimo 10 febbraio 2023, ma l'Early Access consentirà di varcare i cancelli della Scuola di Magia e Stregoneria già il 7 febbraio.