Hogwarts Legacy: mini maratona State of Play il 17 marzo dalle 20:00

Abbiamo aspettato diversi mesi ma finalmente Hogwarts Legacy torna a mostrarsi; Sony ha infatti comunicato tramite i suoi canali social uno State of Play dedicato interamente al titolo di Avalanche Software in programma per giovedì 17 marzo, alle ore 22.00 italiane.

Nella durata annunciata di 20 minuti –come da comunicato del Playstation Blog- ci sarà spazio per oltre 14 minuti di gameplay del gioco in versione Playstation 5, oltre ad alcuni approfondimenti aggiuntivi forniti direttamente dai membri della casa di sviluppo americana.

La redazione naturalmente è già pronta ad assistere a queste importanti rivelazioni su uno dei titoli multipiattaforma più attesi del 2022 ed è per questo che saremo in live dalle ore 20.00 di giovedì 17 marzo per prepararci all’evento, chiacchierando di aspettative ed informazioni già note sull’ultimo lavoro dei ragazzi di Avalanche Software.

L’appuntamento dunque è per le ore 20.00 sul canale Twitch di Everyeye per vivere tutti insieme una serata a tema Harry Potter aspettando le notizie su Hogwarts Legacy, sperando venga comunicata anche una data d’uscita. Vi ricordiamo ti attivare le notifiche del canale per non perdervi i vostri eventi preferiti commentati in italiano dalla redazione, i gameplay, i Q&A e tutti gli altri appuntamenti che trovate ogni giorno nel palinsesto.