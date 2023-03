Hogwarts Legacy e il miraggio del Platino: il completismo vincola il Trofeo

Mentre l'universo di Hogwarts Legacy resta in testa alle classifiche di vendita, maghi e streghe cercano di conquistare l'ambito Trofeo di Platino all'interno dell'Action RPG.

La missione non è tuttavia delle più semplici, dato che per portare a termine il titolo al 100% è necessario dedicarsi minuziosamente al completismo. Ad esempio, è richiesto di raccogliere ogni collezionabile presente all'interno dell'Action RPG, per un totale di ben 603 oggetti. Spazio ovviamente anche al completamento di ogni missione secondaria e attività disponibile all'interno dell'open word di Hogwarts Legacy. Tra queste, trovano spazio anche la bellezza di 95 prove di Merlino.

In aggiunta, è da segnalare la presenza di quattro Trofei legati alle Case di Hogwarts. Per sbloccare questi ultimi, è necessario raggiungere di volta in volta la sala comune di Grifondoro, Corvonero, Tassorosso e Serpeverde. Tuttavia, l'area può essere sbloccata solamente dopo alcune ore di gioco: una circostanza che rende necessario per i cacciatori di Platino ripetere per ben quattro volte la medesima sezione iniziale dell'Action RPG.



Ad ogni modo, gli studenti di magia e stregoneria non sembrano essere intimiditi dalla portata della missione proposta da Avalanche. Dal lancio, la software house ha in effetti già contato oltre 400 milioni di ore giocate dalla community di Hogwarts Legacy.