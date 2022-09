Hogwarts Legacy: la missione in esclusiva PlayStation nel gameplay dello State of Play

Nel corso dello State of Play settembrino, Portkey e WB Games hanno mostrato in video la missione in esclusiva PlayStation di Hogwarts Legacy confezionando un video che alterna degli spezzoni in cinematica a delle scene di gameplay inedite.

Ad accompagnare questo trailer troviamo una breve descrizione delle attività da svolgere e del canovaccio narrativo che andrà a caratterizzare questa missione esclusiva: "Madama Mason vorrebbe mettere in vendita un negozio a Hogsmeade, ma qualcosa non quadra. Scopri cosa si nasconde sotto il negozio infestato. Bada a dove metti i piedi, non tutti gli intrusi riescono a sfuggire alle tenebre".

Come possiamo intuire ammirando le scene del nuovo filmato, la sfida inedita da dover completare in questa missione affonderà le proprie radici nel Wizarding World di Harry Potter e consentirà a tutti gli appassionati di immergersi nel suo magico universo vivendo un'esperienza a tinte oscuretra i corridoi della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è atteso al lancio per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La missione inedita del Negozio Infestato di Hogsmeade sarà disponibile sin dal day one per chi acquisterà il titolo su console PlayStation di questa o della passata generazione. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro speciale su Hogwarts Legacy e le Arti Oscure.