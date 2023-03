Hogwarts Legacy, grazie a questa mod potrete cambiare aspetto in qualsiasi momento

Mentre Avalanche Software discute di possibili sequel e DLC di Hogwarts Legacy, la community di appassionati ha sfornato una nuova e curiosa mod dedicata al titolo ambientato nel magico Wizarding World.

La mod, realizzata dal creator nathdev e pubblicata come di consueto sul sito di Nexus Mod, vi permetterà incredibilmente di alterare qualsiasi parametro fisico sul momento, oltre al sesso del vostro personaggio e alla casa di appartenenza. Per fare ciò, vi basterà installare la mod e premere F5 al fine di accedere al menu di selezione con tutti i parametri modificabili.

Qualora foste interessarti a scaricare questo pacchetto, che è diventato in poco tempo uno dei più popolari a tema Hogwarts Legacy, vi basterà fare click sul seguente link:

Il titolo di Avalanche Software, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo commerciale. Lo dimostrano anche i numeri registrati da Hogwarts Legacy, che è stato capace di catturare l'attenzione dei giocatori per un totale di 406 milioni di ore, cifre che corrispondono circa a 46 mila anni!

In chiusura, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è un action RPG disponibile per PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC. Le versioni old-gen per Switch, PlayStation 4 e Xbox One arriveranno nel corso dell'anno.