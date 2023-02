Hogwarts Legacy: si moltiplicano i siti scam per il download su PC

Hogwarts Legacy è il gioco del momento, in uscita il 10 febbraio (disponibile dal 7 febbraio in Accesso Anticipato per chi ha prenotato la Deluxe Edition), il nuovo gioco ambientato nel Mondo Magico ha conquistato milioni di giocatori. A tal proposito, Kaspersky segnala già numerosi siti scam legati a Hogwarts Legacy, dunque prestate attenzione.

I ricercatori di Kaspersky, si legge in una nota stampa "hanno già trovato numerosi esempi di siti che offrono il download di Hogwarts Legacy su PC. Tuttavia, nel tentativo di ottenere un gioco

violato, i gamer hanno in realtà scaricato malware o software indesiderati. I programmi utilizzati possono variare dall’adware, che diffonde pubblicità sullo schermo, ai trojan, che raccolgono silenziosamente informazioni sull’utente."

Kaspersky invita dunque a prestare attenzione, considerando anche come le minacce di questo tipo si stiano moltiplicando molto velocemente con l'avvicinarsi della data di lancio del gioco, fissata per il 10 febbraio 2023. Hogwarts Legacy ha già raggiunto un nuovo record su Twitch diventando il gioco single player più visto di sempre sulla piattaforma viola, superando Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED.

I siti scam che promettono il download di Hogwarts Legacy si presentano generalmente con una grafica piuttosto grossolana e una interfaccia confusa e ben poco chiara, come dimostra l'immagine diffusa da Kaspersky, massima attenzione dunque.