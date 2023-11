Hogwarts Legacy e Mortal Kombat sono un successo ma WB punta ai giochi live

Warner Bros ha registrato un 2023 sicuramente positivo sul fronte del business dei videogiochi, grazie all'ottimo successo riscosso da Hogwarts Legacy a inizio anno e più recentemente da Mortal Kombat 1, con tre milioni di copie vendute in meno di due mesi.

Risultati sicuramente positivi ma nel futuro di WB Games oltre ai giochi single player ci sono anche i Games As A Service, come confermato dal Presidente e CEO David Zaslav durante l'ultima riunione con gli azionisti:

"Il nostro focus è quello di trasformare i nostri grandi franchise da produzioni con cicli di sviluppo di tre o quattro anni a giochi live service multipiattaforma e dove possibile free to play, con l'obiettivo di fornire nuovi contenuti su base regolare, conquistare nuove fasce di pubblico e coinvolgere maggiormente i giocatori."

Un primo esempio di questa filosofia dovrebbe essere Suicide Squad Kill The Justice League in uscita a febbraio 2024, gioco multiplayer con sistema di monetizzazione in-game, senza dimenticare Harry Potter Campioni di Quidditch, altro titolo orientato al multigiocatore e probabilmente distribuito come free to play. Warner Bros continuerà ad investire nel suo vasto catalogo di proprietà intellettuali che include franchise come Harry Potter, Animali Fantastici, i supereroi DC come Batman, Wonder Woman e Superman, oltre a Mortal Kombat, una delle punte di diamante della lineup WB Games.