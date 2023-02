Hogwart Legacy offre una lunga ed avvincente avventura attraverso il celebre Mondo Magico divenuto famoso in tutto il mondo grazie alle storie di Harry Potter, con i fan che vivranno in prima persona le atmosfere della scuola di Hogwarts vestendo i panni del proprio mago o strega creati appositamente per l'occasione.

Il gioco è dunque perfetto per chi vuole godersi un'esperienza Action/RPG incentrata sul single player, ma sappiamo se Hogwarts Legacy ha il multiplayer oppure no? La risposta è negativa: l'opera targata Avalanche Software e prodotta da WB Games è infatti un'esperienza pensata rigorosamente per giocatori singoli, non è dunque prevista alcuna componente multiplayer competitiva o cooperativa. Difficilmente, inoltre, gli sviluppatori aggiungeranno feature simili nel loro gioco tramite DLC o eventuali espansioni future, considerato che finora nessun accenno in tal senso è mai stato fatto dal team.

Alla luce di questa situazione, i modder si sono messi all'opera per offrire una simile opportunità ai giocatori, seppur solo su PC: è infatti in lavorazione la mod per la cooperativa online in Hogwarts Legacy, intitolata HogWarp e che consente a due utenti di potersi muovere liberamente attraverso gli scenari di gioco. La mod è ancora in piena lavorazione, ma i creatori già si stanno preparando per i primi test volti a vedere come se la cava la loro produzione.

