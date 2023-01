Hogwarts Legacy: no, non potrete cambiare bacchetta durante l'avventura

È la bacchetta che sceglie il mago, non viceversa. Ciò sarà vero anche in Hogwarts Legacy, action RPG di Warner Bros. Games e Avalanche Software che tra poco meno di due settimane ci catapulterà nel Wizarding World di fine ottocento.

Sebbene, in quanto gioco di ruolo d'azione, sia dotato di un approfondito sistema di progressione del personaggio, per amor di canone Hogwarts Legacy non lascerà completa libertà ai giocatori in determinati aspetti. Come confermato da Warner Bros. Games Support, ad esempio, nel corso dell'avventura non sarà consentito cambiare casa esattamente come non sarà possibile cambiare la bacchetta. Rispondendo ad un fan interessato alla faccenda, un responsabile del supporto ha spiegato: "Ci piacerebbe dirti che puoi cambiare bacchetta e casa nel gioco. Tuttavia, una volta che le avrai ottenute durante le cerimonie, non potrai più cambiarle per il personaggio".

Con tutta probabilità a nessuno verrebbe in mente di modificare la propria casa di appartenenza nel bel mezzo della campagna, ma c'è chi sperava di poter utilizzare bacchette diverse durante la progressione. Non sarà così: la bacchetta, esattamente come la casa, fa parte dell'identità del mago e in quanto tale non potrà essere sostituita a piacimento. Il legame che li unisce è estremamente importante, come ha avuto modo di scoprire anche lo stesso Harry Potter quando ha messo per la prima volta piede nel negozio di Olivander.

Non è ancora chiaro come si svolgeranno lo Smistamento ufficiale e la Cerimonia della bacchetta in Hogwarts Legacy, ma per fortuna non dovremo attendere ancora molto per scoprirlo, dal momento che il gioco verrà lanciato il 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (alcune copie per PS5 sono già arrivate ai rivenditori!). Se proprio non riuscite ad aspettare, potete già ottenere una casa e un bacchetta grazie all'Harry Potter Fan Club: l'esito della cerimonia potrà essere importato in Hogwarts Legacy!