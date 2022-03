Hogwarts Legacy non avrà microtransazioni e multiplayer online

WB Games ha mostrato 14 minuti di gameplay di Hogwarts Legacy durante lo State of Play del 17 marzo, una presentazione esaustiva ma che ovviamente non rivela proprio tutto, per questo gli sviluppatori hanno fatto chiarezza su alcuni aspetti della produzione rispondendo ad una serie di FAQ.

Iniziamo parlando delle microtransazioni, ci saranno acquisti in-game per la personalizzazione o oggetti estetici da acquistare con valuta reale o virtuale? Il team di Avalanche specifica che "No, Hogwarts Legacy non ha acquisti in gioco o microtransazioni." Non ci sarà inoltre alcun supporto per il multiplayer online o locale: "Hogwarts Legacy è un esperienza per giocatore singolo e non ha una modalità online o cooperativa.

Hogwarts Legacy è un Action RPG Open World "vecchio stile", un gioco interamente single player e senza acquisti in-game. Hogwarts Legacy è atteso per l'inverno del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, a sorpresa il publisher Warner Bros ha confermato che il gioco arriverà anche sulla console ibrida della casa di Kyoto, certamente una bella notizia per i fan del Wizarding World. Per il momento la data di uscita precisa non è stata annunciata ma probabilmente ne sapremo di più tra la primavera e l'estate.