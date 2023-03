Hogwarts Legacy, non date più fastidio ai gatti: vi uccideranno con un 'Avada Catdavra'!

Durante la vostra avventura in Hogwarts Legacy vi capiterà spesso di incontrare dei gatti lungo il cammino. Non ci sono in verità grosse interazioni con questi animali: potete accarezzarli e coccolarli, ma anche colpirli con un incantesimo se proprio vi sentite "malvagi".

Proprio per il fatto che diversi utenti si sono esercitati con le magie usando i poveri micetti come bersaglio, Avalanche Software ha voluto rendere giustizia ai pelosi amici a quattro zampe, creando un gatto capace non solo di difendersi con un Protego, ma anche di rispondere al giocatore con un poderoso Avada Kedavra che lo uccide all'istante. In ogni caso si tratta di un semplice scherzo interno ed il gatto magico non verrà incluso nel gioco precisa Chandler Wood, Community manager di Avalanche.

"Dopo aver visto come alcune persone hanno trattato i gatti nel gioco, gli sviluppatori hanno realizzato una piccola, simpatica idea che non potevo non condividere", afferma Wood in un post su Twitter con tanto di clip con il micio magico pronto a scatenare l'incantesimo da lui ribattezzato "Avada Catdavra". Il manager infine chiarisce in un post successivo che "si tratta di una cosa interna che non arriverà nel gioco completo, volevo giusto mostrarvi quando ci stiamo divertendo qui in Avalanche. E non scherzate con i gatti!".

Insomma, se proprio volete farlo, potete continuare ad importunare i gatti senza che questi vi facciano a pezzi a suon di Avada Kedavra. Intanto in Hogwarts Legacy non si può essere investiti da un treno, con alcuni giocatori che si sono lamentati per questa mancanza. Parlando invece di cose più serie, Hogwarts Legacy continua a dominare le classifiche UK anche a marzo, ed il suo successo sembra davvero inarrestabile.