Hogwarts Legacy non si ferma più: è ancora in cima alle vendite UK

Nemmeno una settimana ricca di nuove uscite è sufficiente per schiodare Hogwarts Legacy dalla vetta dei giochi più venduti nel Regno Unito. Nella nuova chart relativa al periodo 19-25 febbraio, infatti, l'Action/RPG di Avalanche Software si è confermato al primo posto dei titoli più venduti in formato fisico.

Un successo che non vuole saperne di rallentare, forte delle 12 milioni di copie vendute da Hogwarts Legacy su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S in poco più di due settimane di commercializzazione. I nuovi arrivi dell'ultima settimana (Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Atomic Heart, Octopath Traveler II e Like A Dragon Ishin) riescono tutti ad entrare in Top 10, con il nuovo gioco di Kirby che si piazza tra l'altro in terza posizione, ma non bastano per scalfire il dominio non solo di Hogwarts Legacy, ma anche di FIFA 23. Di seguito la classifica completa:

Hogwarts Legacy FIFA 23 Kirby's Return to Dream Land Deluxe God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Octopath Traveler II Atomic Heart Like A Dragon Ishin Call of Duty Modern Warfare II Minecraft: Switch Edition

Il successo dell'Action/RPG ambientato nell'universo di Harry Potter non si limita ovviamente al solo mercato fisico su console: Hogwarts Legacy è ancora primo anche su Steam, ed al momento non sembrano esserci contendenti in grado di farlo scendere dal primo posto.