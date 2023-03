Hogwarts Legacy non fa magie su last-gen: le versioni PS4 e Xbox One subiscono un rinvio

L'incredibile successo di Hogwarts Legacy su PC, PS5 e Xbox Series X/S ha alzato l'asticella dell'attesa dei fan per la versione PS4 e Xbox One del GDR open world, contribuendo indirettamente all'annuncio del rinvio da parte di WB Games Avalanche.

Nella lettera aperta che il team di Avalanche invia a tutti gli aspiranti maghi su console Sony e Microsoft della passata generazione, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy ringraziano i fan per la calorosa accoglienza ricevuta su PC, PS5 e Xbox Series X/S ma si dicono dispiaciuti nell'annunciare il posticipo del titolo su piattaforme last-gen.

"Siamo sopraffatti dalla gratitudine per la risposta a Hogwarts Legacy da parte dei fan di tutto il mondo. Il team sta lavorando duramente per offrire la migliore esperienza possibile su tutte le piattaforme e abbiamo bisogno di più tempo per farlo. Hogwarts Legacy verrà lanciato per PS4 e Xbox One il 5 maggio 2023."

Le settimane di tempo guadagnato da Avalanche per sviluppare i porting PlayStation 4 e Xbox One di Hogwarts Legacy consentiranno agli autori di WB Games di perfezionare il comparto grafico, migliorare le prestazioni e offrire un'esperienza di gioco più immersiva a chi vorrà esplorare Hogwarts e dintorni sulle console Sony e Microsoft della scorsa generazione. Quanto alla versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy, la data di commercializzazione continua ad essere prevista per il 25 luglio. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di WB Games, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Hogwarts Legacy.