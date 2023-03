Hogwarts Legacy non è più il numero uno in UK: c'è un nuovo campione nella Top 10

Dopo un lungo dominio iniziato al lancio avvenuto lo scorso 10 febbraio, Hogwarts Legacy deve cedere la prima posizione dei giochi più venduti nel Regno Unito. Nella settimana conclusa lo scorso 18 marzo, l'Action/RPG di Avalanche Software lascia il posto ad un nuovo contendente.

WWE 2K23 schiena infatti l'avversario divenendo il nuovo campione delle vendite UK. Il simulatore di Wrestling targato 2K e Visual Concepts debutta sul gradino più alto del podio con il 76% delle sue copie fisiche piazzate su console PlayStation (nello specifico ben il 53% su PS5) ed il restante 24% spartito tra Xbox Series X e Xbox One.

Nonostante il grande esordio e le sue ottime qualità (di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di WWE 2K23), le vendite del nuovo gioco WWE risultano al debutto inferiori del 26% rispetto a quanto registrato un anno prima da WWE 2K22, che comunque segnava il ritorno della serie dopo un anno di pausa. Hogwarts Legacy resta comunque tra i giochi di maggior successo commerciale, piazzandosi al secondo posto. Di seguito ecco la Top 10 completa:

WWE 2K23 Hogwarts Legacy FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Metroid Prime Remastered God of War Ragnarok Minecraft Switch Edition Call of Duty Modern Warfare II Super Mario Odyssey Animal Crossing New Horizons

Il ritorno in classifica di Super Mario Odyssey non sorprende: l'ultima avventura principale inedita di Mario è stata infatti proposta in un nuovo bundle con Nintendo Switch, lanciato in occasione dell'uscita dell'atteso film di Super Mario Bros. Male invece Bayonetta Origins: pubblicato lo scorso 17 marzo, l'esclusiva Switch non va oltre la ventunesima posizione.