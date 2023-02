Hogwarts Legacy non perdona: 10 milioni di danni con l'Avada Kedavra

Non trova fine l'ascesa commerciale di Hogwarts Legacy, con l'Action RPG di Avalanche che continua a macinare record di vendite sul mercato videoludico.

Con l'ampliarsi del corpo studentesco di Hogwarts, gli aspiranti maghi e streghe stanno progressivamente svelando tutti i meccanismi che regolano il funzionamento di incantesimi e magie che possono essere appresi e scagliati nel corso dell'avventura. Sulle pagine di Reddit, in particolare, un motivato utente ha reso disponibile una ricca scheda riassuntiva, nella quale illustra effetti e caratteristiche di ogni stregoneria presente in Hogwarts Legacy.

Tra queste, non potevano ovviamente mancare le Maledizioni Senza Perdono, le magie oscure per eccellenza del Mondo Magico di Harry Potter. Come noto, i giocatori dell'Action RPG possono decidere di apprendere i tre potenti incantesimi, dispiegando gli effetti di Avada Kedavra, Crucio e Imperio sui propri avversari. Esattamente come nelle avventure letterarie, anche in Hogwarts Legacy il ricorso all'Avada Kedavra condanna la vittima a morte certa. Un risultato che Avalanche ha deciso di ottenere attribuendo alla maledizione un impatto di ben 10 milioni di danni! A quanto pare, nessuno potrà sfuggire alla Maledizione Senza Perdono nell'Action RPG.



Prima di cimentarvi con le Arti Oscure, ricordiamo che potete scegliere la vostra Casa in Hogwarts Legacy, aderendo alle fila di Corvonero, Tassorosso, Serpeverde o Grifondoro.