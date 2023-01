Hogwarts Legacy: non solo il Preside, svelati i doppiatori dei protagonisti

La data di lancio di Hogwarts Legacy si avvicina sempre di più e la macchina del marketing imbastita da Warner Bros. Games si fa sempre più insistente: dopo aver presentato la voce del preside meno amato di tutti i tempi, nientepopodimeno che Simon Pegg, è arrivato il momento di scoprire l'identità dei doppiatori originali dei due protagonisti.

Come ormai ben noto da tempo, Hogwarts Legacy permetterà di creare un maghetto su misura mediante un corposo editor dei personaggi. I ragazzi di Avalanche Software, che si stanno occupando dello sviluppo del gioco di ruolo ambientato alla fine dell'ottocento, hanno dunque dovuto ingaggiare due differenti doppiatori, uno per la voce maschile e l'altro per quella femminile.

Sebastian Croft doppierà "Personaggio Giocabile (Voce 1): classe 2001, Croft ha trovato la notorietà interpretando un giovane Ned Stark nella sesta stagione di Game of Thrones, ma lo abbiamo visto anche nel ruolo di Yuri nel film di Dampyr e in quello di Ben Hope nella serie TV Netflix Heartstopper;

Amelia Gething doppierà "Personaggio Giocabile (Voce 2): nata nel 1999, la Gething ha scritto e interpretato lo show BBC The Amelia Gething Complex e ha portato a schermo il personaggio di Anne Brontë nel film biografico Emily. È inoltre apparsa nei panni di Ursula Pole nella serie storica The Spanish Princess.

Come già anticipato in apertura di notizia, Phineas Nigellus Black, altrimenti noto come il Preside meno amato della storia della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, sarà doppiato in lingua originale da Simon Pegg, al quale è anche stata dedicata una featurette video ricca di retroscena sul personaggio. È bene ricordare che Hogwarts Legacy sarà completamente doppiato in lingua italiana, dunque le voci di Pegg, Croft e Gething potranno essere apprezzate solamente da coloro che opteranno per l'adattamento originale in lingua inglese.

La pubblicazione di Hogwarts Legacy su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC è fissata per il 10 febbraio 2023, mentre le edizioni PlayStation 4 e Xbox One sono destinate a raggiungere gli scaffali fisici e digitali qualche settimana dopo, il 4 aprile 2023. I videogiocatori Nintendo Switch dovranno invece aspettare fino al 25 luglio 2023 per poter vivere l'avventura.