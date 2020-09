Hogwarts Legacy, non solo PS5 e Xbox Series X: il gioco di Harry Potter sarà cross-gen

Piuttosto a sorpresa, dopo i leak risalenti ormai a diverso tempo addietro, il PlayStation 5 Showcase ha riservato al pubblico l'annuncio ufficiale del nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter.

Durante l'evento streaming è stato infatti presentato il primo trailer di Hogwarts Legacy, attualmente in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software. Nonostante il reveal sia stato riservato all'evento PlayStation 5, l'action RPG non rappresenta una produzione destinata ad arrivare in esclusiva sulla console Sony. Anzi, per la precisione, Hogwarts Legacy si qualifica come un gioco cross-gen.

Attesa sul mercato videoludico per il prossimo anno, la magica avventura approderà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Nessuna forma di esclusività coinvolge dunque il gioco Warner Bros. Al momento, nessuna delle versioni di Hogwarts Legacy dispone di una data di lancio precisa e l'unica finestra temporale indicata corrisponde a un generico 2021.



I primi dettagli su Hogwarts Legacy confermano che il gioco sarà ambientato nel tardo XIX secolo e che la storia raccontata sarà dunque completamente inedita. Il periodo storico, infatti, non è mai stato approfondito né dai libri di J.K. Rowling né dalla saga cinematografica di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Siete curiosi di saperne di più sul titolo di Warner Bros?