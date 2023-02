Hogwarts Legacy non ha le romance: Avalanche spiega perché

In quanto action con elementi ruolistici, Hogwarts Legacy avrebbe potuto concedere ai maghetti che si stanno avventurando tra le mura del castello di magia e stregoneria di creare delle relazioni sentimentali con altri studenti e studentesse che popolano il mondo di gioco di Avalanche.

Come ormai avrete constatato, Hogwarts Legacy non presenta la possibilità di intraprendere delle romance con gli altri personaggi di gioco. Avalanche ha onestamente confessato di aver ritenuto l'impresa troppo ardua per essere portata a termine nel modo corretto.

"Abbiamo preso una decisione consapevole di non [includere le romance]. Non c'è modo di farlo bene, dopotutto sei il protagonista del gioco e puoi essere chiunque. Vogliamo che tu possa essere chi vuoi. […] Sarebbe troppo difficile da gestire [con le romance]", ha dichiarato la narrative lead Moira Squier durante un'intervista concessa a GamePro.

Avalanche ha quindi pensato che la struttura di gioco di Hogwarts Legacy non si sposasse bene con l'introduzione delle romance, anche se non fatichiamo a credere che a diversi giocatori sarebbe piaciuto intraprendere una relazione affettuosa con gli altri studenti della scuola.

