Hogwarts Legacy: tutte le novità sul gameplay dell'open world di Harry Potter

Hogwarts Legacy si è fatto attendere per un bel po' in seguito all'annuncio fatto nel lontano settembre 2020, ma grazie alle immagini mostrate ieri sera nel corso dello State of Play organizzato da Sony PlayStation, l'attesa degli utenti è stata ampiamente ripagata.

L'evento ci ha infatti permesso di osservare il gioco in movimento grazie ad un filmato della durata di circa 14 minuti, il quale ha svelato alcune interessanti meccaniche di gameplay e ha mostrato quelle che saranno le ambientazioni che faranno da sfondo al nostro particolare protagonista, il cui passato ha diversi punti in contatto con quello di Harry Potter. Se vi siete persi l'evento andato in onda ieri sera, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Hogwarts Legacy a cura di Cristina Bona, che ha sviscerato con attenzione tutti i dettagli mostrati nel filmato di gameplay per carpirne ogni segreto.

In alternativa, potete dare uno sguardo alla Video Anteprima del gioco che trovate in apertura della notizia e sul canale YouTube di Everyeye, sempre ricco di filmati relativi alle ultime uscite e agli annunci più importanti del momento.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Hogwarts Legacy arriverà anche su Nintendo Switch, sebbene non sia chiaro se il titolo sarà giocabile sul cloud o tramite cartuccia.