Nemmeno Hogwarts Legacy può nulla, Warner Bros. Discovery ancora in perdita

Warner Bros. Discovery ha pubblicato nella giornata di ieri il report per l'ultimo trimestre fiscale del 2022 e i dati sembrano ancora una volta non essere dei più incoraggianti. Il colosso americano ha infatti registrato perdite per più di 2 miliardi di dollari, senza inoltre riuscire a rispettare le previsioni degli analisti a livello di entrate.

Sarebbero infatti di 'soli' 11 miliardi le entrate registrate dal magnate dell'intrattenimento - rispetto ai quasi 12 ipotizzati dagli analisti di mercato - delle cifre che non sono purtroppo riuscite a far rientrare l'azienda nei costi; la situazione, in particolare, sembra non decollare lato streaming, dove i servizi in abbonamento hanno registrato un totale di iscrizioni per circa 1.1 milioni, numeri che ancora non bastano a rendere redditizio l'intero meccanismo.

Ad ogni modo, le cose potrebbero presto prendere una piega diversa. Il CEO del gruppo Warner-Discovery, David Zaslav, ha annunciato che il processo di ristrutturazione interna è terminato e che l'azienda si impegnerà al massimo per sfruttare con criterio alcuni dei suoi franchise più famosi, come quelli legati alle figure di Batman, Superman e Harry Potter. E i risultati recenti sembrano dargli ragione.

Il grande successo di Hogwarts Legacy ha infatti portato nelle casse del gruppo americano circa 850 milioni di dollari, cifre da capo giro che parlano di un grande successo commerciale e un grande affetto da parte del pubblico nei confronti del mondo magico. Non a caso, si vocifera di una possibile serie TV ispirata a Hogwarts Legacy già in cantiere presso HBO.