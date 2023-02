Hogwarts Legacy in numeri: quanti nemici, incantesimi e missioni secondarie ci sono?

Manca ancora qualche giorno al lancio di Hogwarts Legacy, ma la lista dei Trofei ottenibili durante l'avventura è disponibile in rete già da diversi mesi. In questi giorni di attesa, PlayStation Game Size ha dunque ben pensato di tenersi impegnato estrapolando dall'elenco alcune succose informazioni.

Il responsabile dell'account Twitter, al quale non sfugge neppure il più piccolo movimento all'interno del database dell'ecosistema del PlayStation Network, ha dato una sbirciata ravvicinata alla lista completa dei Trofei di Hogwarts Legacy per tradurre in numeri la mole contenutistica del gioco. Approfittando dello strumento che tiene traccia dello stato di avanzamento dei trofei, ha estrapolato l'esatto quantitativo di determinati elementi del magico action RPG si Avalanche Software.

Al lancio, Hogwarts Legacy disporrà di:

34 Tipologie di nemici (Trofeo "Trofeo Tocchi finali")

26 Incantesimi (Trofeo "Il maestro degli incantesimi")

57 Missioni secondarie (Trofeo "Il buon samaritano")

95 Prove di Merlino (Trofeo "La Barba di Merlino")

603 Collezionabili (Trofeo "Trofeo Edizione da collezione")

3 Gare con le scope (Trofeo "Il volo buono")

2 Arene della Battaglia (Trofeo "Affronta le sfide")

Cosa ne dite, possono bastare? Ne approfittiamo per ricordarvi che Hogwarts Legacy verrà pubblicato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nella giornata di venerdì, tuttavia gli acquirenti della Digital Deluxe Edition potranno cominciare a giocare con tre giorni di anticipo . Gli utenti PlayStation 4 e Xbox One dovranno attendere il 4 aprile 2023, mentre quelli Nintendo Switch fino al 24 luglio 2023. Se non l'avete ancora fatto, gustatevi il trailer di lancio di Hogwarts Legacy doppiato in italiano