Hogwarts Legacy in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

Hogwarts Legacy è l'ultimo gioco action/rpg sviluppato da Avalanche Software ambientato nel mondo magico di Harry Potter uscito per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X , Xbox One, Nintendo Switch e PC, ora acquistabile su Amazon Italia ad un prezzo scontato per tutte le console.

Vai subito all'offerta Su Amazon è acquistabile quindi al prezzo di 32,99 euro per PS5, invece di un prezzo di listino di 74,99 euro, l'edizione per Xbox Series X è in vendita a 46 euro.

Di seguito i link per acquistarlo:

Le edizioni per PS4, Xbox One sono uscite il 5 maggio 2023, la versione PS4 costa 26 euro, quella per Xbox One 39 euro, la versione per Nintendo Switch è invece acquistabile al prezzo scontato di 38,99 euro invece di un prezzo di listino di 59,99 euro:

Di seguito i link:

Se vi siete persi la nostra recensione del gioco, potete recuperarla a questo link, Gabriele Laurino ha premiato il lavoro degli sviluppatori con un ottimo 8.3, sottolineando i pregi del combat system, l'ottima direzione artistica e la cura nei dettagli del mondo di gioco.

