Hogwarts Legacy: un'orchestra di emozioni nel video 'Overture to the Unwritten'

Dopo averci offerto un assaggio della magia dell'autunno di Hogwarts Legacy con un video ASMR, il team di WB Games Avalanche ci immerge nelle atmosfere fiabesche del loro atteso GDR open world con Overture to the Unwritten, un brano eseguito dall'Orchestra Sinfonica di Salt Lake.

Composta da oltre 54 musicisti e membri del coro dell'Università dello Utah, l'orchestra sinfonica che esegue questa overture nella suggestiva cornice dei Big Idea Music Studios di Sandy (Utah) ci offre un medley dei brani strumentali che ascolteremo esplorando il Wizarding World di Hogwarts Legacy insieme al nostro aspirante maghetto.

Il medley riassume il ricco caleidoscopio di emozioni che proveremo visitando i luoghi più iconici della saga di Harry Potter e le sconfinate terre che si estendono oltre il castello di Hogwarts. Al progetto di Overture to the Unwritten collaborano musicisti affermati come Nicole Pinnell, Nicole Klossner, Ryan Shupe, Abe Kaelin, Bart Olson, John Knudsen e Dune Moss.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che il lancio di Hogwarts Legacy è previsto per il 10 febbraio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra analisi sulle arti oscure di Hogwarts Legacy.