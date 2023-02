Hogwarts Legacy, sulle orme di Harry Potter: si possono sbloccare i Patronus?

Il travolgente lancio di Hogwarts Legacy rappresenta uno dei più grandi successi videoludici per l'universo di Harry Potter, che grazie agli sforzi di Avalanche prende nuovamente forma su PC e console.

All'interno dell'Action RPG, i giocatori si trasformano in studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, dove potranno iniziare il proprio percorso di crescita a partire dal quinto anno. Frequentando le lezioni, il protagonista di Hogwarts Legacy apprende incantesimi sempre più avanzati, tra i quali tuttavia dobbiamo segnalare un'importante assenza.

Il team di sviluppo ha infatti scelto di non inserire nell'open world la possibilità di ricorrere all'Expecto Patronus. Tra gli incantesimi più celebri del mondo di Harry Potter, quest'ultimo rappresenta la difesa ideale per far fronte alla minaccia dei Dissennatori. Sfruttando dei ricordi particolarmente felici, maghi e streghe sono in grado di tramutare i sentimenti positivi in un Patronus, ovvero un'evocazione dalla forma di animale, unica per ogni individuo.



Come detto, purtroppo l'incantesimo non è stato implementato all'interno di Hogwarts Legacy. Nel mondo dell'Action RPG, dunque, non è possibile evocare un proprio Patronus in grado di assisterci negli scontri con le creature più oscure del Mondo Magico. Per consolarsi, è comunque possibile cercare di salvare e accudire tutti gli Animali Fantastici di Hogwarts Legacy.