Hogwarts Legacy, pacchetto Arti Oscure e microtransazioni: Warner Bros fa chiarezza

Dopo aver confermato la presenza di una missione esclusiva di Hogwarts Legacy nelle versioni PS4 e PS5 del gioco, il team di Warner Bros fa chiarezza su alcuni aspetti della distribuzione del titolo.

Direttamente dal canale Discord dedicato all'open world, il publisher ribadisce con forza che Hogwarts Legacy non conterrà alcun tipo di microtransazione. In seguito alla pubblicazione dell'Action RPG, vi sarà esclusivamente un item che potrà essere oggetto di acquisto separato, ovvero il Pacchetto Arti Oscure. Quest'ultimo, lo ricordiamo, è un contenuto incluso nella versione Deluxe di Hogwarts Legacy e assente invece dalla Standard Edition. I possessori di quest'ultima, tuttavia, potranno decidere in fase post lancio di acquistare separatamente il Pacchetto Arti Oscure, effettuando così un parziale upgrade della propria versione di Hogwarts Legacy.



Al momento, Warner Bros non ha offerto dettagli in merito al prezzo al quale sarà proposto il pacchetto aggiuntivo. In attesa di maggiori dettagli su questo aspetto, ricordiamo che i contenuti del Pacchetto Arti Oscure di Hogwarts Legacy includono:

Un set di abbigliamento esclusivo per il proprio alter-ego, ispirato ovviamente alle Arti Oscure;

esclusivo per il proprio alter-ego, ispirato ovviamente alle Arti Oscure; Un Thestral (cavalcatura spettrale già nota ai fan di Harry Potter) da cavalcare;

(cavalcatura spettrale già nota ai fan di Harry Potter) da cavalcare; L'Arena di Battaglia delle Arti Oscure: un'arena nella quale i giocatori possono mettersi alla prova affrontando dei combattimenti in una sorta di modalità ad orde;

Hogwarts Legacy arriverà ilsu PS5, PS4, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Ancora ignota invece la data di lancio su Nintendo Switch.