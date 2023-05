Hogwarts Legacy: la nuova patch introduce la modalità per aracnofobici

Avete il terrore dei ragni e per questo motivo non riuscite a giocare Hogwarts Legacy? Sappiate allora che con l'ultimo aggiornamento sarà possibile abilitare una speciale opzione per gli utenti aracnofobici.

Con una serie di post su Twitter, gli sviluppatori hanno svelato quali saranno le conseguenze dell'attivazione di questa impostazione aggiuntiva del gioco ambientato nell'universo di Harry Potter. Per quello che riguarda i ragni più piccoli con cui non è possibile interagire, questi saranno del tutto invisibili. Lo stesso discorso vale con le carcasse degli aracnidi posizionati in giro di alcuni scenari, sebbene gli sviluppatori abbiano confermato che i loro modelli non saranno visibili ma 'fisicamente presenti', così da impedire che i giocatori possano raggiungere luoghi in cui non dovrebbero andare. Passando ai ragni veri e propri che si possono affrontare nel corso dell'avventura, questi subiranno modifiche estetiche affinché non possano disturbare in alcun modo gli aracnofobici.

Ovviamente non si tratta dell'unica novità introdotta nel gioco e, come si può notare nel changelog ufficiale, sono stati risolti tantissimi bug in occasione del debutto di Hogwarts Legacy su PlayStation 4 e Xbox One.

