Hogwarts Legacy: la nuova patch migliora gameplay e performance su tutte le piattaforme

Con la versione per Nintendo Switch ancora molto lontana dagli scaffali, Avalanche ha potuto rimettere mano alle versioni già pubblicate di Hogwarts Legacy per rifinirle e migliorarle ulteriormente. I loro sforzi sono ben visibili nella nuova patch del 2 giugno, che ha migliora performance e gameplay su tutte le piattaforme.

Per quanto concerne gli accorgimenti alle performance, dal lungo e dettagliato changelog ufficiale si evince che su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC lo studio di sviluppo americano ha ottimizzato l'illuminazione generale, risolto svariati episodi di crash (incluso quello che si verificava durante il viaggio rapido a Hogsmeade con le Fiamme Volanti), potenziato l'ottimizzazione della memoria e migliorato la gestione dello streaming delle ambientazioni durante le traversate ad Hogwarts. Alla versione PC hanno rivolto qualche attenzione in più, risolvendo il noto problema di memory leaking della VRAM e aggiornando NVIDIA Streamline SDK all'ultima versione.

Numerosi anche gli interventi al gameplay, all'interfaccia utente e alla gestione dei salvataggi. Tra tanti, ci teniamo a segnalare che Avalanche ha risolto i problemi di progressioni a differenti quest, incluso quello che poteva verificarsi durante la prova di Percival Rackham, inoltre ha corretto il bug che faceva apparire la bacchetta sbagliata durante i filmati, è intervenuta per garantire lo sblocco di trofei e achievement in assenza di connessione internet e si è assicurata che il conteggio dei collezionabili ritrovati avvenga con precisione ai fini dello sblocco dei relativi trofei.

Anche le più recenti edizioni per PlayStation 4 e Xbox One hanno ricevuto un bel po' di attenzioni, che hanno portato al miglioramento delle performance e alla risoluzione di numerosi problemi. La lista è talmente lunga che è impossibile riportare tutto in una singola notizia, dunque vi invitiamo a consultare le note della patch di Hogwarts Legacy stilate da Avalanche Software.