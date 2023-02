Hogwarts Legacy: la patch che risolve il bug dei trofei è disponibile su PS5

Detto fatto. Dopo il lancio dell'update per Xbox Series X|S e PC, i ragazzi di Avalanche Software ci avevano dato appuntamento alla fine di questa settimana per la pubblicazione dell'aggiornamento per PS5 e non hanno tradito le aspettative. La Patch 01.000.004 di Hogwarts Legacy pesa 927 MB ed è ufficialmente disponibile al download sulla console di casa Sony.

Sono molteplici gli interventi effettuati con questa patch, incluso quello più atteso da tutti i trophy hunters. L'aggiornamento ha infatti risolto il problema del conteggio dei collezionabili che impediva l'ottenimento del trofeo "Edizione da collezione". Il fix ha effetto retroattivo, dunque tutti coloro che avevano già raggiunto i requisiti per il suo sblocco se lo vedranno spuntare al prossimo avvio del gioco. Tutti gli altri, invece, potranno proseguire la collezione a cuor leggero, sapendo che la scalata verso l'ambito trofeo di Platino non è più preclusa.

Già che c'erano, gli sviluppatori hanno risolto anche tanti altri problemi, migliorando le performance e la stabilità del motore grafico, riducendo gli episodi di crash che di tanto in tanto si verificavano all'inizio degli eventi del mondo di gioco o all'apparizione di determinati NPC, aggiustando i testi dell'interfaccia utente laddove necessario, eliminando il flickering dalle teste di alcuni personaggi, calibrando meglio gli effetti visivi delle cinematiche e affinando il sistema dei salvataggi, che di tanto in tato dava qualche grattacapo generando errori inattesi. Trovate il changelog completo sul sito del supporto ufficiale di Hogwarts Legacy.

La patch odierna ha interessato anche la versione PC, per la quale è stata migliorata la generazione del log dei crash (per permettere agli sviluppatori di individuarli con maggior precisione) e la ricostruzione della lista dei salvataggi di gioco in caso di cancellazione manuale. Nessuna novità per i problemi di performance lasciati insoluti dalla patch precedente.

Intanto, il Game Director Alan Tew si è espresso sulla possibilità di realizzare dei DLC per Hogwarts Legacy.