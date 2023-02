Hogwarts Legacy: la patch che risolve il problema dei Trofei su PS5 esce questa settimana

WB Games ha pubblicato una nuova patch di Hogwarts Legacy su PC e Xbox Series X/S, sfortunatamente però l'aggiornamento non è (ancora) disponibile su PlayStation 5 a causa di un imprevisto che ha costretto il publisher a rinviare il lancio dell'update di qualche giorno.

L'attesa non dovrebbe essere però troppo lunga dal momento che gli sviluppatori fanno sapere che l'obiettivo è quello di distribuire la nuova patch entro la fine di questa settimana. La patch in questione risolve il problema del mancato conteggio dei Trofei su PlayStation 5, ad oggi infatti il contatore dei Trofei non funziona correttamente a causa di un bug e di fatto risulta impossibile ottenere il Platino, Avalanche ha già risolto il problema e la patch manderà definitivamente in pensione questo bug.

Al momento non c'è una data precisa per la pubblicazione del nuovo aggiornamento su PlayStation 5 ma come detto lo studio punta a lanciarlo entro la fine di questa settimana, idealmente entro venerdì 17 febbraio, a meno che si punti ad una pubblicazione nel weekend, ipotesi che appare però decisamente improbabile.

Nell'attesa, se avete iniziato da poco a giocare al nuovo gioco ambientato nel Mondo Magico di J.K. Rowling, vi rimandiamo alla nostra guida con i trucchi di Hogwarts Legacy.