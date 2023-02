Hogwarts Legacy su PC: il pubblico di Steam e Metacritic promuove l'Action RPG

Nonostante le rimostranze avanzate da parte del pubblico in merito alle performance offerte dalla versione PC di Hogwarts Legacy, sembra che l'Action RPG di Avalanche sia stato accolto favorevolmente dalla community.

Su Steam, ad esempio, il titolo vanta ad ora un ampio numero di recensioni positive. Nel momento in cui scriviamo, la versione PC di Hogwarts Legacy conta oltre 63.000 recensioni pubblicate da parte degli utenti attivi sullo store di Valve. Nel complesso, queste ultime promuovo il titolo, al quale assegnano un giudizio "molto positivo". L'opinione favorevole sul gioco è dunque condivisa dalla maggioranza del pubblico di Steam, con la piattaforma che conta una percentuale decisamente inferiore di recensioni negative (circa 8.000, al momento).



Anche il parere espresso dal pubblico su Metacritic non sembra discostarsi da questo trend. Nel momento in cui scriviamo, la versione PC di Hogwarts Legacy è stata valutata sulla piattaforma da circa 860 giocatori. Di questi, 725 utenti hanno assegnato una votazione complessiva superiore a 8/10, mentre 97 giocatori hanno optato per una insufficienza.

Per maggiori dettagli sulla resa dell'Action RPG al di fuori dell'ambiente console di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una dettagliata prova di Hogwarts Legacy su PC e Steam Deck, a firma del nostro Alberto Lala.