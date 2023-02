Hogwarts Legacy, niente pelle pallida: molti giocatori non si sentono rappresentati

Hogwarts Legacy include un editor del personaggio che consente agli aspiranti maghi di modellare un alter ego digitale su misura. A quanto pare, tuttavia, non è abbastanza approfondito da poter rappresentare tutti i tratti fisici.

Molti giocatori dalla pelle chiarissima provenienti dalle parti del mondo più disparate, ad esempio, non hanno potuto creare un maghetto a propria immagine e somiglianza. La storia è emersa sulle pagine del subreddit di Hogwarts Legacy: "Sto cercando di creare un personaggio Serpeverde dalla pelle pallida e con i capelli scuri, ma l'opzione più chiara che riesco a trovare è comunque più scura di molti personaggi non giocanti", ha scritto un giocatore nell'open post di un thread che ha già ricevuto un migliaio di upvote.

A giudicare dai numerosi commenti, si tratta di un problema condiviso da molte persone. "Ho anche io questo problema", ha affermato un giocatore inglese/irlandese. "Sono così pallido da potermi mimetizzare nella neve e l'opzione più chiara disponibile è comunque troppo abbronzata per me". Un giocatore del Nord Europa ha invece riferito: "Sono nordico e pallido al punto che a volte le persone mi chiedono se sono malato. Sono un po' deluso per il fatto di non potermi ricreare". Ad avere questo problema, chiaramente, non sono solamente i giocatori del Nord Europa, dal momento che la carnagione chiara non è una loro esclusiva: "Amico, sono portoghese, lavoro di notte, sono fondamentalmente un ghoul che non vede il sole, e da quanto ho visto ogni opzione è comunque più scura di me". Il messaggio ha subito ottenuto la comprensione di un vicino iberico: "Vale lo stesso per me, sono spagnolo e anche se possiamo abbronzarci facilmente, lavoro di notte e non vedo il sole da sei mesi. Volevo creare un personaggio pallido ma immagino di dover andare ad abbronzarmi al sole".

Come avete potuto leggere nei messaggi che abbiamo condiviso (altri li trovate alla fonte allegata in calce a questa notizia), molti giocatori hanno preso la faccenda con ironia, tuttavia la questione non può essere sottovalutata. L'editor del personaggio di Hogwarts Legacy è stato pensato per essere il più inclusivo possibile, e sebbene ci riesca per larghissimi tratti è evidente che ha parzialmente fallito nel suo intento. Un altro giocatore, giustamente, si chiede perché in "un gioco ambientato vicino al Mare del Nord" non può "apparire scandinavo come nella vita reale".

In attesa di scoprire come Avalanche Software intende gestire la questione, un modder ha messo una pezza al problema su PC con la mod "Paler and Darker Skins for Player Character". Disponibile su NexusMods (è già stata scaricata 15 mila volte!), inizialmente offriva solamente toni più chiari, ma in questi giorni è stata aggiornata per contemplare anche colorazioni più scure, andando incontro alle esigenze dei giocatori neri che hanno il problema opposto.