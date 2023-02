Hogwarts Legacy, la PETA chiede di rispettare gli animali: non cavalcate gli Ippogrifi!

Nel Wizarding World gli animali fantastici ricoprono un ruolo di primo piano, come testimoniano i tanti scritti che li vedono protagonisti e la loro costante presenza nelle avventure di Harry Potter e non, Hogwarts Legacy incluso.

Stupisce tuttavia sapere che il videogioco di Warner Bros. Games e Avalanche Software ha attirato l'attenzione di People for the Ethical Treatment of Animals, organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali. La PETA, com'è comunemente conosciuta, ha offerto ai giocatori di Hogwarts Legacy dei consigli su come trattare dignitosamente gli animali virtuali che popolano il gioco di ruolo. Sono tre i suggerimenti che l'organizzazione rivolge alla comunità:

Non cavalcate gli animali : "Se scegliete di volare nei dintorni del Castello di Hogwarts, optate sempre per la scopa. Ippogrifi e Thestral sono individui (digitali) - non sono dei mezzi di trasporto";

: "Se scegliete di volare nei dintorni del Castello di Hogwarts, optate sempre per la scopa. Ippogrifi e Thestral sono individui (digitali) - non sono dei mezzi di trasporto"; Evitate prodotti animali nelle pozioni : "Con nostro grande sgomento, le pozioni curative di Hogwarts Legacy usano succo di Horklump in aggiunta ai componenti vegetali. [...]Un incantesimo Protego scagliato con tempismo dimostra quanto siete bravi molto meglio di trangugiare un succo estratto da un essere 'vivente'";

: "Con nostro grande sgomento, le pozioni curative di Hogwarts Legacy usano succo di Horklump in aggiunta ai componenti vegetali. [...]Un incantesimo Protego scagliato con tempismo dimostra quanto siete bravi molto meglio di trangugiare un succo estratto da un essere 'vivente'"; Scegliete materiali vegani per i vestiti: "Diversi outfit nel Wizarding World usano piume di Fwooper e pellicce di Mooncalf. Potete dimostrare compassione evitando capi che usano piume e pellicce altrui. Certo, le piume di Jobberknoll potrebbero essere fatte di pixel, ma dimostrarsi compassionevoli in un gioco potrebbe aiutarvi ad evitare l'acquisto di piume nel mondo reale.

La PETA ha quindi approfittato del grande successo di Hogwarts Legacy per invitare le persone a rispettare i diritti degli animali. "Mentre le bestie magiche di Hogwarts Legacy sono digitali, tanti animali nel mondo babbano vengono sfruttati per gli stessi motivi del gioco. Alcuni, come cavalli e cammelli, vengono sfruttati per l'intrattenimento o trattati come taxi viventi. Altri, come mucche e anatre, vengono sfruttate per cibo e vestiti. Per favore, trattate tutti gli esseri senzienti, magici o meno, con rispetto".

State seguendo (o seguirete) i consigli della PETA?