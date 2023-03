Hogwarts Legacy ha la Photo Mode per scattare foto nel Mondo Magico?

Salvare delle istantanee del proprio avatar digitale in azione è una delle attività più diffuse nel gaming moderno: permette di mantenere il ricordo di un momento particolare, oppure di condividere con gli amici la prova di un'impresa spettacolare. Ma in Hogwarts Legacy è possibile utilizzare la Photo Mode?

Sfortunatamente la risposta è no. Almeno per il momento, il titolo di Avalanche Software non è dotato di alcuna opzione dedicata alla fotografia digitale. Ovviamente non è escluso che una Photo Mode possa essere inclusa in futuro tramite un aggiornamento, tuttavia per adesso tutto tace in tal senso e dunque è molto probabile che si dovrà aspettare ancora un po' prima di vedere implementata una simile feature molto apprezzata dal pubblico.

In assenza di una modalità fotografia, tuttavia, l'unico modo per salvare delle istantanee è tramite la disattivazione degli elementi di gioco in sovrimpressione sullo schermo. Per fare ciò, vi basterà accedere alle impostazioni di gioco e spostarvi verso la sezione relativa all'interfaccia di gioco; una volta lì, disattivate tutti gli elementi dell'HUD quali icone, minimappa e così via. Si tratta di un buon compromesso in assenza di opzioni ufficiali.

