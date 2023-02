Hogwarts Legacy è stato piratato, violata la protezione Denuvo V17

A poche settimane dal lancio, la protezione di Hogwarts Legacy ha ceduto ed il gioco è stato craccato, in queste ore copie pirata stanno circolando sui circuiti di file sharing ma ovviamente non vi forniremo alcun link per il download.

Hogwarts Legacy utilizza Denuvo v17, la protezione ha resistito a lungo ma un gruppo di cracker è riuscito a trovare una via per scardinare i sistemi di sicurezza. L'autore (conosciuto Empass) ha messo in circolazione copie di Hogwarts Legacy accompagnate da un documento pieno di frasi offensive verso i detrattori di J.K Rowling e non solo, l'allegato è pieno di parolacce e ingiurie verso le istituzioni e verso i portavoce della cultura Woke, oltre che nei confronti della scrittrice britannica.

Oltre al danno la beffa, sembra inoltre che le copie pirata di Hogwarts Legacy contengano anche i contenuti esclusivi della versione PlayStation 5, questi sarebbero presenti in tutte le versioni e semplicemente bloccati su altre piattaforme, la versione craccata ha aggirato però anche questo ostacolo.

Da parte nostra vi consigliamo di non scaricare illegalmente Hogwarts Legacy e di fare attenzione ai siti scam, non vale certamente la pena mettere a rischio la sicurezza del proprio computer, oltre a compiere una azione illegale anche i propri dati personali sono a rischio scaricando file di dubbia provenienza.