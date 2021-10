Hogwarts Legacy sarà al PlayStation State of Play del 27 ottobre? Ne parla un'insider

L'insider nota per i suoi leak su Marvel's Wolverine per PS5, Millie A, condivide sui social delle riflessioni sulla possibile presenza di Hogwarts Legacy al prossimo evento PlayStation State of Play che, come sappiamo, si terrà dalle ore 23:00 italiane di mercoledì 27 ottobre.

L'attesissima avventura a mondo aperto di Avalanche Software ambientata nella dimensione di Harry Potter è già stata al centro dei rumor su Hogwarts Legacy ai Game Awards 2021, ma stavolta l'analista indipendente e insider decide di intervenire sui social per condividere gli ultimi aggiornamenti ottenuti dalle sue fonti.

Millie A si è riagganciata in maniera "strategica" ad uno dei suoi precedenti post per pubblicare dei nuovi tweet in cui specifica che "quando scrissi quel messaggio avrei tanto voluto dire che sarebbe stato al prossimo State of Play, ma non potevo". Riprendendo un celebre meme tratto dalla serie The Office, l'insider ha poi alimentato ulteriormente la curiosità dei suoi follower riferendo come "questa non sono io che confermo Hogwarts Legacy al prossimo State of Play".

Per averne la conferma o la smentita definitiva, ad ogni modo, ci basterà pazientare fino al PlayStation State of Play del 27 ottobre e assistere allo streaming organizzato da Sony per aprire una finestra sui titoli third party in arrivo su PS4 e PlayStation 5 nei prossimi mesi. Seguendo gli ultimi "movimenti" avvenuti sui portali di diversi videogiochi di terze parti, diversi membri della community ritengono che la lineup di giochi dello State of Play potrebbe comprendere anche Final Fantasy 16 e Gotham Knights, oltre a Tchia e Gollum.