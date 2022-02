Hogwarts Legacy al PlayStation Showcase di marzo: leaker ne è certo al 100%

Ancora Hogwarts Legacy, ancora rumor: il nuovo gioco ambientato nell'universo del maghetto più famoso della storia contemporanea continua ad essere sulla bocca di tutti, nonostante sembri restio a mostrarsi.

Ultimamente hanno circolato numerose voci, ma tutte puntano su un ritorno in grande stile di Hogwarts Legacy fissato durante il mese di marzo nell'ambito di un nuovo PlayStation Showcase. Un rumor che fa felici almeno due categorie di videogiocatori, i fan del maghetto da un lato e i possessori di PS4 e PS5 dall'altro. Torniamo a parlarne poiché AccountNGT, uno dei leaker più attivi del momento, dopo aver sentito le sue fonti è tornato ad affacciarsi su Twitter per dirsi 100% sicuro dell'arrivo di un nuovo trailer di Hogwarts Legacy a marzo.

A differenza sua, noi non possiamo esserne certi al 100%, dal momento che Warner Bros. continua a tacere. D'altro canto, i tempi ci sembrano più che maturi, anche perché la casa di produzione ha più volte confermato l'uscita del gioco nel corso di quest'anno. A rinforzare le voci sul PlayStation Showcase di marzo ci pensano invece altri due ben informati come Tom Henderson e Shpeshal Nick di Xbox Era. Insomma, tutto sembra puntare in quella direzione, ma per il momento noi non possiamo far altro che attendere pazientemente. Marzo, per fortuna, è alle porte.

A proposito di AccountNGT, questo stesso leaker qualche giorno fa si è detto preoccupato per un rinvio dell'uscita di Hogwarts Legacy come conseguenza del possibile posticipo del film Animali Fantastici: I Segreti di Silente.