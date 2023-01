Hogwarts Legacy, polemiche per la presenza di Sebastian Croft: l'attore risponde

Hogwarts Legacy si è imposto come uno dei giochi più attesi di tutto il 2023. Le aspettative sono talmente elevate che Hogwarts Legacy è divenuto il secondo gioco più venduto su Amazon Italia. Tuttavia, uno dei suoi interpreti si è ritrovato suo malgrado al centro di una polemica da parte dei giocatori.

L'attore Sebastian Croft, che nel gioco firmato Avalanche Software presterà la sua voce al protagonista maschile creato dagli utenti all'inizio della partita, è stato infatti criticato per la sua decisione di prendere parte al progetto. Il motivo di tali discussioni sarebbe ricollegato al fatto che Croft interpreta il personaggio di Benjamin "Ben" Hope nella serie tv Heartstopper targata Netflix, molto apprezzata dagli spettatori soprattutto per come rappresenta al suo interno la comunità LGBTQ+.

In tanti non vedono dunque di buon occhio la partecipazione dell'attore ventunenne in un videogioco basato sull'universo ideato da J.K. Rowling, nel recente passato accusata di sostenere posizioni transfobiche. J.K. Rowling non è stata direttamente coinvolta nello sviluppo di Hogwarts Legacy, ma ciò non è tuttavia bastato per placare gli animi degli utenti. Per questo motivo è stato lo stesso Croft ad intervenire per chiarire la questione, facendo precisazioni sul suo coinvolgimento nel progetto di Warner Bros. Interactive Entertainment:

"Sono stato preso per questo progetto più di tre anni fa, quando Harry Potter era per me il magico mondo con il quale ero cresciuto. Ciò è avvenuto molto prima di venire a conoscenze delle posizioni di J.K. Rowling. Credo dal profondo del cuore che le donne trans sono donne, e gli uomini trans sono uomini. Mi dispiace davvero per chiunque sia rimasto ferito da questo annuncio. Non esiste LGB senza la T", questa la dichiarazione via Twitter dell'attore. Basteranno a placare le polemiche?