Hogwarts Legacy anche in portatile: l'Action RPG è verificato su Steam Deck

Con la conferma di tutti i dati relativi all'avvio dell'Accesso Anticipato di Hogwarts Legacy in tutto il mondo, arrivano ora ulteriori dettagli sul debutto dell'Action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter.

Chandler Wood, community manager di Avalanche, conferma in particolare che il team ha già provveduto a testare il titolo sulla console ibrida di casa Valve. Tramite il cinguettio che trovate in calce, si apprende dunque che Hogwarts Legacy è già verificato su Steam Deck e risulta dunque ottimizzato per l'hardware. Ciò significa che i possessori della console potranno avventurarsi tra i corridoi e le aule della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts anche in portatile, sin dal Day One.

Il sistema di controllo di Hogwarts Legacy si proporrà come perfettamente calibrato per Steam Deck, così come l'interfaccia di gioco. Le impostazioni grafiche predefinite consentiranno inoltre di raggiungere livelli di performance soddisfacenti per gli standard richiesti da Valve. Un'ottima notizia per i possessori della console ibrida, che potranno godere al meglio dell'offerta dell'Action RPG sin dal primo giorno di disponibilità di Hogwarts Legacy sul mercato.



A pochi giorni dal debutto del gioco, in casa Warner Bros si preannuncia un lancio da record per Hogwarts Legacy, già in testa alle classifiche di vendita di Steam e Amazon USA.