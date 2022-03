Hogwarts Legacy: si possono cavalcare gli animali magici?

Si possono cavalcare gli animali magici in Hogwarts Legacy oppure no? Dopo aver confermato le corse con le scope in Hogwarts Legacy, gli sviluppatori di Avalanche Software scendono nel dettaglio per quanto riguarda l'interazione con gli animali del Wizarding World.

A tal proposito, nella pagina delle FAQ sul sito ufficiale del viene viene confermato che "Sì, i giocatori possono domare, montare e cavalcare diversi animali magici in Hogwarts Legacy."

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito ma siamo certi che ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, quando la campagna di comunicazione entrerà nel vivo in vista del lancio previsto alla fine del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Confermata l'assenza di Harry Potter in Hogwarts Legacy, così come di Hermione e Ron, del resto Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800 e dunque due secoli prima delle avventure del maghetto di J.K. Rowling. Hogwarts Legacy è parte del Wizarding World come Harry Potter e Animali Fantastici e condivide lo stesso universo narrativo, pur presentando personaggi, storie e ambientazioni differenti.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Hogwarts Legacy con l'analisi del gameplay per farsi una idea più precisa sulle meccaniche di gioco di questo attesissimo titolo.