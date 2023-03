Hogwarts Legacy: adesso potete giocare nei panni di Harry Potter!

In Hogwarts Legacy Harry Potter non c'è, com'è giusto che sia. Il videogioco di ruolo sviluppato da Avalanche Software è ambientato alla fine dell'ottocento, quasi un secolo prima della nascita del maghetto più famoso dei nostri tempi. Eppure, è difficile fare a meno di immaginare come sarebbe aggirarsi per la scuola nei suoi panni...

Per fortuna esistono i modder, che si fanno beffe di questioni come la coerenza temporale. Su NexusMods è disponibile una mod che permette di giocare ad Hogwarts Legacy nei panni di Harry Potter. L'autore, Chris Rubino, è riuscito a replicare in maniera abbastanza fedele le sembianze di Daniel Radcliffe, che possono ulteriormente essere affinate nell'editor del personaggio. Ad esempio, è possibile modificare la capigliatura per adattarla alle differenti versioni del personaggio apparse nei differenti film della saga cinematografica.

La mod si chiama Classic Harry Potter for Hogwarts Legacy e può essere scaricata, ovviamente solo per PC, da questo indirizzo. L'installazione è semplicissima, dal momento che basta estrarre e trascinare la cartella "Phoenix" all'interno della cartella principale di Hogwarts Legacy.

NexusMods già trabocca di mod dedicate ad Hogwarts Legacy. Restando in tema di personaggi, è possibile ad esempio giocare anche nei panni di CJ di Grand Theft Auto San Andreas oppure in quelli di Robin/Dick Grayson dall'universo di Batman. C'è anche chi sta lavorando a qualcosa di ben più complesso: tra i progetti in via di sviluppo, menzioniamo una modalità multiplayer cooperativa per Hogwarts Legacy e una conversione per la Realtà Virtuale.