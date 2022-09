Hogwarts Legacy: potete già scegliere una Casa e una bacchetta con l'Harry Potter Fan Club

Avete dato un'occhiata alle sale comuni delle quattro Case di Hogwarts Legacy e non vedete l'ora di scoprire dove verrete spediti? Allora sappiate che potete già completare le cerimonie dello Smistamento e dell'assegnazione della Bacchetta Magica grazie al Fan Club di Harry Potter.

I responsabili del Wizarding World Team hanno fatto sapere che al lancio di Hogwarts Legacy sarà possibile importare i dati dell'account dell'Harry Potter Fan Club, tra i quali sono compresi dettagli personali come la Casa e la Bacchetta Magica.

Il Fan Club ufficiale di Harry Potter intrattiene da anni i fan del maghetto di tutto il mondo offrendo loro tanti approfondimenti e attività da svolgere. Al momento della registrazione dell'account si partecipa ad un vero e proprio Smistamento, dopodiché è persino possibile trovare una Bacchetta Magica e un Patronus su misura. Certe cose rimangono appiccicate ai maghi per sempre, dunque se avete già provveduto a svolgere certe attività, sappiate che potrete importare la vostra Casa e la vostra Bacchetta Magica in Hogwarts Legacy semplicemente linkando i vostri account WB Games ed Harry Potter Fan Club seguendo le istruzioni reperibili a questo indirizzo.

Non possedete questi account? Non avete mai partecipato allo smistamento e alla cerimonia della bacchetta magica? Allora portatevi avanti e create un account dell'Harry Potter Fan Club qui e un account WB Games qui, dopodiché linkateli dirigendovi alla pagina indicata poco sopra. Quando avvierete Hogwarts Legacy, che sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, assicuratevi di utilizzare i medesimi account per fare in modo che tutto venga collegato per bene. Ad attendervi ci saranno anche due premi esclusivi sbloccabili in-game - la Maschera a teschio d’uccello e l'Abito scolastico da fanatico della Casa - che potete ammirare in calce a questa notizia.