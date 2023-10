Hogwarts Legacy: al via i pre-order su Switch, l'eShop mostra le prime immagini

Warner Bros ha confermato questa sera l'apertura dei preordini di Hogwarts Legacy in versione Nintendo Switch, la cui pagina ufficiale sull'eShop ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più sull'edizione per la console ibrida.

La presenza del gioco sullo store digitale della Grande N ha innanzitutto tolto ogni dubbio sulla natura del gioco, che girerà su Nintendo Switch e non sarà in cloud come ipotizzato da alcuni al momento dell'annuncio. La pagina di Hogwarts Legacy su Nintendo eShop indica infatti che sono necessari 7 GB di spazio libero nella memoria interna della console o su una scheda SD.

Come se non bastasse, fra le informazioni presenti sullo store troviamo anche una piccola galleria di screenshot catturati sulla versione Switch del gioco ambientato nell'universo di Harry Potter, i quali dovrebbero aiutare i futuri acquirenti a valutare quella che potrebbe essere indicativamente la qualità grafica del prodotto.

Per chi se lo stesse chiedendo, la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy sarà disponibile sia in formato fisico che in digitale su eShop a partire dal prossimo 14 novembre 2023. Chi acquisterà il gioco in digitale potrà scegliere fra la versione Standard a 59,99 euro e quella Digital Deluxe che, al prezzo di 69,99 euro, includerà anche alcuni contenuti extra.

In attesa di poter vedere il gioco in azione su Switch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Hogwarts Legacy in versione PS4.