Hogwarts Legacy: prenotalo su Amazon per PS4 (scontato), Xbox One o Nintendo Switch

Siete possessori di una console old gen o di Nintendo Switch e state aspettando di mettere le mani su Hogwarts Legacy? Su Amazon sono preordinabili le versioni fisiche del gioco per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, la versione per PS4 è scontata.

Il gioco, già uscito per PS5 e Xbox Series X, al momento acquistabile al prezzo scontato di 53 euro per PS5 e 56 euro per Xbox Series X (invece di un prezzo di listino di 74,99 euro per entrambe le console), è in arrivo il 5 maggio per PS4 e Xbox One ed il 25 luglio per Nintendo Switch.

La versione per PS4 è preordinabile addirittura ad un prezzo scontato, a soli 66 euro con lo sconto del 5% dal prezzo di listino di 69,99 euro, per Xbox One a 69,99 euro e per Nintendo Switch a 59.99 euro, di seguito i link ai preordini:

Hogwarts Legacy, come tutti saprete, è un gioco di ruolo d'azione ambientato nel fantastico mondo di Harry Potter, nel quale vestiremo i panni di un apprendista mago che vivrà una fantastica avventura nelle ambientazioni magiche che tutti conosciamo, dovrà sfidare potenti nemici, scoprire animali fantastici, padroneggiare nuovi incantesimi e pozioni e personalizzare la sua avventura sotto tutti gli aspetti, per diventare il mago o strega che desideriamo essere.