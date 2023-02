Hogwarts Legacy si prepara a ricevere il multiplayer: in video la mod per la coop online

Già a pochi giorni dall'arrivo di Hogwarts Legacy sugli scaffali di tutti i negozi, la community di modder si è rimboccata le maniche e ha iniziato a lavorare ad una mod che sblocca la modalità multiplayer online.

Il video di HogWarp - questo è il nome della mod - caricato su YouTube ne mostra una build preliminare in azione. Come si può notare nel filmato, l'obiettivo degli sviluppatori è quello di sbloccare la modalità cooperativa su PC, così che due giocatori possano liberamente esplorare il castello di Hogwarts ed il resto della mappa. Ovviamente i lavori sono ancora agli inizi, ma pare che già vi siano le basi per effettuare i test e gli iscritti al Patreon del team possono accedere all'Early Access.

A dare speranza per il futuro successo della mod è un dettaglio non di poco conto: al lavoro su questo progetto non vi sono degli sprovveduti, ma lo stesso team che ha dato vita a Skyrim Together, la popolare mod che permette di giocare in cooperativa online il famosissimo gioco Bethesda Softworks.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra HogWarp in movimento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con la soluzione a tutte le porte con i simboli e i numeri di Hogwarts Legacy.