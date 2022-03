Hogwarts Legacy presentato il 10 marzo? Anche un ex sviluppatore ci crede

Non si contano più i rumor che danno per certa la presentazione di Hogwarts Legacy a marzo. Voci che tra l'altro vanno a braccetto con quelle su un nuovo PlayStation Showcase, dal momento che l'atteso debutto sulle scene del GDR ambientato nel Wizarding World dovrebbe coincidere con un nuovo evento di casa Sony.

Tra le date più papabili, quantomeno stando ai ben informati e ai sedicenti insider che circolano in rete, figura quella del 10 marzo. Si tratta di un giovedì, giorno della settimana più volte scelto da PlayStation per i suoi show di presentazione. Non tutti sono d'accordo - ad esempio AccountNGT ha espresso qualche dubbio a causa dei recenti avvenimenti in Ucraina, che potrebbero indurre Sony a un rinvio - ma in queste ore la voce ha ottenuto ulteriore supporto da Troy Leavitt, uno sviluppatore che in passato ha lavorato proprio a Hogwarts Legacy.

Leavitt ha ricoperto il ruolo di Lead Designer per il GDR fino al marzo del 2021, quando ha scelto di dare le dimissioni e lasciare Avalanche Software per il bene del progetto. Lo sviluppatore divenne infatti il bersaglio delle critiche di una certa frangia di videogiocatori dopo la scoperta di alcuni suoi vecchi video in cui manifestava delle presunte tendenze estremiste. In quel periodo Hogwarts Legacy venne anche boicottato su ResetEra.

Ebbene, tutto questo preambolo per dire che Leavitt, da ex illustre quale è, si è unito alla discussione in merito al PlayStation Showcase per far sapere che considera il 10 marzo 2022 come la data giusta per la presentazione di Hogwarts Legacy. "Non confermo né nego il rumor, ma il tempismo mi sembra giusto", ha scritto su Twitter in risposta all'ennesimo rumor. Leavitt c'ha visto giusto? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, dato che il 10 marzo è alle porte.