Hogwarts Legacy presenterà numerose opzioni di accessibilità per tutti i giocatori

Con la conferma della possibilità di poter giocare Hogwarts Legacy con diverse modalità grafiche e il VRR, l'uscita del gioco - programmata per il 10 febbraio 2023 - sarà un momento di grande importanza per l'intera community dei videogiocatori, complice la presenza di numerose impostazioni di accessibilità anche in Hogwarts Legacy.

Il nuovo titolo concepito da Avalanche Software e Warner Bros. Gaming sarà fortemente incentrato sulla possibilità di garantire a tutti un'accessibilità che possa tenere conto dell'individualità di ogni utente, seguendo la scia di altre produzioni, come ad esempio God of War Ragnarok e le sue oltre 60 opzioni di accessibilità, che hanno fatto da apripista per l'inserimento dell'accessibilità nel gaming.

Si tratta indubbiamente di un avanguardismo nel progresso del modo di videogiocare di grande importanza e, proprio sulla scia di queste necessità, anche Hogwarts Legacy sarà ricco di diverse funzioni di accessibilità. Esse spazieranno dalla gestione della grafica alla componente audio, passando per la modifica del livello di difficoltà in base alle proprie esigenze. Al momento non vi è modo di sapere quante e quali saranno tutte le opzioni di accessibilità presenti nella versione definitiva del gioco, seppure lo stesso team di sviluppo abbia deciso di condividere con l'utenza alcune di queste opzioni.

Hogwarts Legacy: la parola chiave è "accessibilità"

Narrazione del menu in tutte le lingue supportate

Modalità pre-impostate per i daltonici

Possibilità di regolare la luminosità e l'attivazione o disattivazione della sfocatura di movimento

Gestione dell'aberrazione cromatica, profondità di campo e grana della pellicola

Modifica alla dimensione dei caratteri di testo

Regolazione dell'intensità del tremolio della telecamera

Supporto per PlayStation Zoom e Xbox Magnifier

Controllo musica, effetti sonori e volume dialoghi come elementi separati

Visualizzazione degli effetti sonori, in modo da aiutare i giocatori non udenti

Regolazione indipendente della sensibilità della telecamera e del puntamento

Si potrà modificare la velocità di rotazione della telecamera per orientarla verso la direzione del proprio personaggio

Quattro opzioni di difficoltà

Promemoria e suggerimenti per il gioco

Queste sono solo alcune delle impostazioni presenti in Hogwarts Legacy, le quali potranno essere scoperte con l'uscita definitiva del gioco prevista per il mese di febbraio. Alcune di queste opzioni sapranno garantire un'alta accessibilità a tutti.